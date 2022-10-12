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1 час назад

В России создадут Интернет с передачей данных при помощи лазеров

Ferra.ru

Группа исследователей из МФТИ работает над крайне амбициозным проектом — спутниковым лазерным Интернетом.

В России создадут спутниковый лазерный Интернет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам кандидата физико-математических наук, старшего преподавателя МФТИ Ивана Завьялова, в случае успеха, их разработка сможет моментально передавать в Москву изображение, сделанное спутником над Вашингтоном.

Допустим, в системе функционирует 100-200 спутников, между которыми нужно установить связь. Это можно сделать с помощью межспутникового Интернета, предварительно установив на спутники терминалы с лазером. Такой интернет позволит моментально передать, например, изображение, которое сделал спутник над Вашингтоном, в Москву. Дело в том, что спутнику, который находится над Америкой, лететь к Москве будет долго, соответственно, картинку мы будем ждать несколько часов. С лазерной связью эта проблема отпадает: данные как по паутине будут передаваться от одного аппарата к другому. Иван Завьялов

В дальнейшем новейшую систему также можно будет использовать и для наблюдения за различными земными объектами. В том числе тайгой или океанами.

Наука и техника,Иван Завьялов,
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