В России создадут спутниковый лазерный Интернет

Допустим, в системе функционирует 100-200 спутников, между которыми нужно установить связь. Это можно сделать с помощью межспутникового Интернета, предварительно установив на спутники терминалы с лазером. Такой интернет позволит моментально передать, например, изображение, которое сделал спутник над Вашингтоном, в Москву. Дело в том, что спутнику, который находится над Америкой, лететь к Москве будет долго, соответственно, картинку мы будем ждать несколько часов. С лазерной связью эта проблема отпадает: данные как по паутине будут передаваться от одного аппарата к другому. Иван Завьялов