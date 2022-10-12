Человечество впервые успешно отклонило астероид

Специалисты НАСА подтвердили, что столкновение космического корабля с астероидом Диморфом успешно отклонили небесное тело от изначальной орбиты. Это первый случай, когда человечество намеренно изменило движение космического объекта, что доказывает работоспособность потенциальной системы защиты Земли. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте агентства.

Фото: NASA NASA

До удара космического аппарата DART Диморфу потребовалось 11 часов 55 минут, чтобы совершить оборот вокруг более крупного астероида Дидима. После столкновения время орбиты сократилось на 32 минуты и составило 11 часов 23 минуты с погрешностью плюс-минус две минуты. Ученые предсказывали, что минимальное изменение периода обращения должно составить 73 секунды, однако результат превзошел нижний порог более чем в 25 раз.

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Исследовательская группа все еще собирает данные с наземных обсерваторий по всему миру, а также с планетарного радара Солнечной системы Голдстоуна Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии и радара в обсерватории Грин-Бэнк Национального научного фонда в Западной Вирджинии. Основное внимание уделяется измерению эффективности передачи импульса при столкновении DART с целью на скорости примерно 22 530 километров в час. Для этого ученые проведут анализ массы астероидной породы, выброшенной в космос в результате удара и сработавшей как выхлоп, оттолкнувший небесное тело от прежней траектории.

Астрономы продолжат изучать изображения Диморфа, полученные как с помощью аппарата DART перед столкновением, так и со спутника Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids (LICIACube) Итальянского космического агентства. Это позволит приблизительно определить массу и форму астероида, а также эффект отдачи от выброса породы. Примерно через четыре года в рамках проекта Hera Европейского космического агентства планируется провести подробные исследования Диморфа и Дидима, в том числе кратера, образовавшегося в результате столкновения DART, и а также провести точные измерения массы Диморфа.