Зонд DART успешно изменил траекторию астероида

Американский зонд DART (Double Asteroid Redirection Test - "Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида") успешно выполнил свою миссию по изменению траектории астероида Диморф в рамках эксперимента по защите Земли от потенциально опасных космических объектов. Об этом сообщил во вторник глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон
"Сегодня NASA подтвердило, что DART успешно изменил траекторию астеорида", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте управления.
Нельсон добавил, что, согласно данным, полученным с телескопов с Земли, орбитальный виток Диморфа, который вращается вокруг более крупного астероида Дидим, сократился на 32 минуты, а также изменилось его положение относительно Дидима.
"Это момент водораздела для планетарной защиты и для человечества", - резюмировал он.
DART был запущен в ноябре 2021 года с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии при помощи ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. В конце сентября в NASA сообщило, что аппарат столкнулся с астероидом Диморф, который находится более чем в 11 млн км от Земли.
NASA в 2016 году создало Управление по координации мер по защите Земли от астероидов. В рамках этой программы в околоземном пространстве в пределах 48 млн км от планеты осуществляется поиск астероидов и комет, которые могли бы ей угрожать, ведется сбор данных об их размерах, орбитах и химическом составе, а также анализ возможных последствий их падения.