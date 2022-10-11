Зонд DART успешно изменил траекторию астероида

Американский зонд DART (Double Asteroid Redirection Test - "Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида") успешно выполнил свою миссию по изменению траектории астероида Диморф в рамках эксперимента по защите Земли от потенциально опасных космических объектов. Об этом сообщил во вторник глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон

Фото: NASA NASA

"Сегодня NASA подтвердило, что DART успешно изменил траекторию астеорида", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте управления.

Нельсон добавил, что, согласно данным, полученным с телескопов с Земли, орбитальный виток Диморфа, который вращается вокруг более крупного астероида Дидим, сократился на 32 минуты, а также изменилось его положение относительно Дидима.

"Это момент водораздела для планетарной защиты и для человечества", - резюмировал он.

DART был запущен в ноябре 2021 года с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии при помощи ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. В конце сентября в NASA сообщило, что аппарат столкнулся с астероидом Диморф, который находится более чем в 11 млн км от Земли.