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43 минуты назад

Названа причина испарения воды в атмосфере Марса

Lenta.ruиещё 2

Российские ученые назвали причину испарения воды в атмосфере Марса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией ИКИ РАН Анну Федорову.

Названа причина испарения воды в атмосфере Марса
Фото: риа новостириа новости

В ходе двухлетнего исследования зонд «ЭкзоМарс-TGO» наблюдал за колебаниями концентраций водных паров и кристаллов льда на высоте до 180 километров от поверхности планеты. С помощью прибора ACS специалисты проследили, как часто и на какой высоте возникают различные типы облаков, слабых для воздействия ультрафиолета. Солнечные лучи растворяют молекулы воды и приводят к ее испарению в космос.

В итоге оказалось, что холодная атмосфера Марса не удерживает воду от испарения, а способствует этому. Кроме того, этот процесс происходит при достаточно низких температурах — ниже 180 градусов Кельвина, подобно холодным облакам в мезосфере и стратосфере полюсов Земли.

В сентябре 2022 года международная команда специалистов, включая сотрудников из Кембриджского университета, выявила новые доказательства возможного наличия жидкой воды под южной полярной шапкой Марса.

Наука и техника,Анна Федорова,
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