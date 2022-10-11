Названа причина испарения воды в атмосфере Марса

Российские ученые назвали причину испарения воды в атмосфере Марса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией ИКИ РАН Анну Федорову.

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В ходе двухлетнего исследования зонд «ЭкзоМарс-TGO» наблюдал за колебаниями концентраций водных паров и кристаллов льда на высоте до 180 километров от поверхности планеты. С помощью прибора ACS специалисты проследили, как часто и на какой высоте возникают различные типы облаков, слабых для воздействия ультрафиолета. Солнечные лучи растворяют молекулы воды и приводят к ее испарению в космос.

В итоге оказалось, что холодная атмосфера Марса не удерживает воду от испарения, а способствует этому. Кроме того, этот процесс происходит при достаточно низких температурах — ниже 180 градусов Кельвина, подобно холодным облакам в мезосфере и стратосфере полюсов Земли.