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38 минут назад

Россиянам запретили скачивать на PlayStation популярную игру

Никита Бородкин

Россияне не смогут скачать популярный файтинг Injustice 2 по подписке PS Plus Essentials. Как сообщает DTF, эту информацию подтвердили в службе поддержки «PlayStation Россия» одному из пользователей консолей от Sony.

Россиянам запретили скачивать на PlayStation популярную игру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Игра Injustice 2 недоступна для добавления в библиотеку как игры месяца октября на российских учетных записях», — заявили центре информации для клиентов.

При этом сотрудница поддержки не уточнила, с чем связано ограничение и будет ли закрыт доступ к другим играм в будущих раздачах. Отметим, что в октябре для подписчиков PlayStation Plus Essentials также доступна гоночная аркада Hot Wheels Unleashed и шутер-головоломка Superhot — их россияне могут скачать без проблем.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Sony приостановила свою деятельность в России. Владельцы консолей с активной подпиской PS Plus все еще могут скачивать игры, которые участвуют в ежемесячной бесплатной раздаче. Однако накануне россияне стали жаловаться, что не могут добавить Injustice 2 в свою библиотеку несмотря на то, что она вошла в список бесплатных игр октября.

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