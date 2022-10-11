Россиянам запретили скачивать на PlayStation популярную игру

Россияне не смогут скачать популярный файтинг Injustice 2 по подписке PS Plus Essentials. Как сообщает DTF, эту информацию подтвердили в службе поддержки «PlayStation Россия» одному из пользователей консолей от Sony.

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«Игра Injustice 2 недоступна для добавления в библиотеку как игры месяца октября на российских учетных записях», — заявили центре информации для клиентов.

При этом сотрудница поддержки не уточнила, с чем связано ограничение и будет ли закрыт доступ к другим играм в будущих раздачах. Отметим, что в октябре для подписчиков PlayStation Plus Essentials также доступна гоночная аркада Hot Wheels Unleashed и шутер-головоломка Superhot — их россияне могут скачать без проблем.