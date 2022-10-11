Российские ученые работают над созданием спутникового лазерного интернета, об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат физико-математических наук, старший преподаватель Московского физико-технического института (МФТИ) Иван Завьялов.
По словам Завьялова, на сегодняшний день большое количество стран занимается созданием многоспутниковых систем.
Для того, чтобы эти спутники передавали друг другу данные, между ними нужно установить связь. В условиях космоса лучше всего для этих целей подходят лазеры.
«Допустим, в системе функционирует 100-200 спутников, между которыми нужно установить связь. Это можно сделать с помощью межспутникового интернета, предварительно установив на спутники терминалы с лазером. Такой интернет позволит моментально передать, например, изображение, которое сделал спутник над Вашингтоном, в Москву. Дело в том, что спутнику, который находится над Америкой, лететь к Москве будет долго, соответственно, картинку мы будем ждать несколько часов. С лазерной связью эта проблема отпадает: данные как по паутине будут передаваться от одного аппарата к другому», – объяснил Завьялов.
В будущем такую систему можно будет использовать для наблюдения за различными земными объектами, например, Тайгой или океанами, считает собеседник «Газеты.Ru».
Прежде чем перейти к реализации проекта, в МФТИ создают цифровой двойник системы спутникового интернета, который максимально точно ее повторяет. Это необходимо для проведения тестов и поиска ошибок в конструкторских решениях.
«На цифровой модели мы отработаем все условия и режимы работы терминала в составе космического аппарата. Посмотрим, как эти космические аппараты будут формировать сеть, какие ошибки могут возникнуть при работе», – рассказал Завьялов.
Завершится создание цифровой модели в течение двух лет.