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22 минуты назад

В МФТИ создают лазерный интернет для спутников

Газета.Ru

Российские ученые работают над созданием спутникового лазерного интернета, об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат физико-математических наук, старший преподаватель Московского физико-технического института (МФТИ) Иван Завьялов.

Российские ученые работают над созданием спутникового лазерного интернета
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Завьялова, на сегодняшний день большое количество стран занимается созданием многоспутниковых систем.

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Для того, чтобы эти спутники передавали друг другу данные, между ними нужно установить связь. В условиях космоса лучше всего для этих целей подходят лазеры.

«Допустим, в системе функционирует 100-200 спутников, между которыми нужно установить связь. Это можно сделать с помощью межспутникового интернета, предварительно установив на спутники терминалы с лазером. Такой интернет позволит моментально передать, например, изображение, которое сделал спутник над Вашингтоном, в Москву. Дело в том, что спутнику, который находится над Америкой, лететь к Москве будет долго, соответственно, картинку мы будем ждать несколько часов. С лазерной связью эта проблема отпадает: данные как по паутине будут передаваться от одного аппарата к другому», – объяснил Завьялов.

В будущем такую систему можно будет использовать для наблюдения за различными земными объектами, например, Тайгой или океанами, считает собеседник «Газеты.Ru».

Прежде чем перейти к реализации проекта, в МФТИ создают цифровой двойник системы спутникового интернета, который максимально точно ее повторяет. Это необходимо для проведения тестов и поиска ошибок в конструкторских решениях.

«На цифровой модели мы отработаем все условия и режимы работы терминала в составе космического аппарата. Посмотрим, как эти космические аппараты будут формировать сеть, какие ошибки могут возникнуть при работе», – рассказал Завьялов.

Завершится создание цифровой модели в течение двух лет.

Наука и техника,Иван Завьялов,
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