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17 минут назад

Раскрыты характеристики нового iPhone SE

Lenta.ru

Apple запланировала выпуск нового смартфона серии SE в 2023 году. Об этом сообщает издание MacRumors.

Раскрыты характеристики нового iPhone SE
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты медиа сослались на раскрытый отчет аналитика Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росса Янга. По словам специалистам, новая модель iPhone SE получит некоторые характеристики от модели iPhone Xr — 6,1-дюймовый IPS-экран с «монобровью». Релиз телефона запланирован на 2024 год.

Вероятно, «монобровь» будущего телефона окажется меньшего размера, чем таковая у iPhone Xr и других смартфонов Apple. Это будет сделано в связи с тем, что аппарат не будет иметь датчик TrueDepth, необходимый для работы сканера Face ID. Также считается, что смартфон сохранит дактилоскопический сенсор Touch ID, но в другом формате — сканер отпечатка пальца, судя по всему, будет встроен в боковую кнопку.

По словам журналистов, отчет Росса Янга не противоречит другим инсайдам о будущем смартфоне Apple. Об изменении дизайна SE ранее сообщали авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко и известный Apple-блогер Джон Проссер.

Оригинальный iPhone SE вышел в 2016 году. В 2020 году Apple выпустила SE второго поколения, в 2022 году — SE третьего поколения.

В начале октября журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple отказались от использования дактилоскопического сенсора в своих флагманских смартфонах — надолго или навсегда. Гурман отметил, что новые телефоны серии SE выйдут без физической кнопки Home и будут оснащены расположенным в боковой кнопке сканером отпечатков пальцев.

Наука и техника,Джон Проссер,Марк Гурман,Apple,
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