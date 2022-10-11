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40 минут назад

"Известия": браузеры Chrome, Safari и Edge могут перестать открывать сайты из России

Газета.Ru

Популярные иностранные браузеры, такие как Google Chrome, Microsoft Edge и Safari от Apple могут перестать открывать российские сайты из-за блокировки сертификатов безопасности. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на источник в IT-компании.

Браузеры Chrome, Safari и Edge могут перестать открывать сайты из РФ
Фото: DepositphotosDepositphotos

Как отметил собеседник издания, с помощью сертификата сайта подтверждается подлинность ресурса и шифруются данные. Браузер запрашивает у сайта этот документ перед подключением и если сертификата нет или он некорректен, браузер не откроет страницу, пояснил он. Источник в IT-компании напомнил, что в 2019 году жителей Казахстана обязали установить национальные сертификаты безопасности на устройства, после этого Google, Mozilla и Apple внесли национальный сертификат в список отозванных, а через два месяца его внедрение в Казахстане прекратилось.

"Такая техническая возможность имеется, как мы уже видели на примере Казахстана, однако тут следует учитывать, что сейчас существует множество браузеров. Поэтому в случае блокировки в одних браузерах всегда есть альтернатива", — пояснил начальник отдела аудита информационной безопасности компании T.Hunter Владимир Макаров.

Минцифры для сохранения работоспособности российских сайтов рекомендует использовать браузеры, которые поддерживают работу российских сертификатов. В начале марта этого года из-за введения санкций цифровые подписи стали отзывать у некоторых российских банков и других ресурсов. Ранее Сбер рекомендовал установить российские сертификаты удостоверяющего центра.

Наука и техника,Владимир Макаров,Google,Microsoft,Apple,
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