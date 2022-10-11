Браузеры Chrome, Safari и Edge могут перестать открывать сайты из РФ

Популярные иностранные браузеры, такие как Google Chrome, Microsoft Edge и Safari от Apple могут перестать открывать российские сайты из-за блокировки сертификатов безопасности. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на источник в IT-компании.

Как отметил собеседник издания, с помощью сертификата сайта подтверждается подлинность ресурса и шифруются данные. Браузер запрашивает у сайта этот документ перед подключением и если сертификата нет или он некорректен, браузер не откроет страницу, пояснил он. Источник в IT-компании напомнил, что в 2019 году жителей Казахстана обязали установить национальные сертификаты безопасности на устройства, после этого Google, Mozilla и Apple внесли национальный сертификат в список отозванных, а через два месяца его внедрение в Казахстане прекратилось.