Специалисты призвали дать права зверям и рекам

Эквадор и Боливия уже закрепили права на мир природы, в то время как в международном уголовном суде проводится кампания за то, чтобы экоцид стал уголовно наказуемым преступлением. В отчете Юридического общества , профессионального объединения адвокатов Англии и Уэльса, исследуется вопрос о том, как отношения между людьми и матерью-землей могут измениться в будущем.