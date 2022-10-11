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48 минут назад

Авторы доклада "Право в возникающую биологическую эпоху" призвали дать права зверям и рекам

Газета.Ru

Предоставление юридических прав животным, деревьям и рекам имеет важное значение, если страны хотят справиться с ухудшением климата и утратой биоразнообразия, считают эксперты.

Специалисты призвали дать права зверям и рекам
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru

Авторы доклада под названием «Право в возникающую биологическую эпоху» говорят, что правовые рамки играют ключевую роль в управлении взаимодействием человека с окружающей средой и биотехнологиями.

Эквадор и Боливия уже закрепили права на мир природы, в то время как в международном уголовном суде проводится кампания за то, чтобы экоцид стал уголовно наказуемым преступлением. В отчете Юридического общества , профессионального объединения адвокатов Англии и Уэльса, исследуется вопрос о том, как отношения между людьми и матерью-землей могут измениться в будущем.

Доктор Венди Шульц, футурист и соавтор доклада, сказала:

«Растет понимание того, что нужно сделать что-то совсем другое, если наши дети собираются иметь планету для жизни, на которой они смогут выжить».

Ее соавтор, доктор Триш О'Флинн, междисциплинарный исследователь, сказала, что правовые рамки должны быть «пригодны для человеческого будущего», также важно разработать юридическое право в области генетических модификаций и инженерии.

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