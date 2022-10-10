В Туркменистане заблокировали треть всех IP-адресов в мире

В Turkmen.News напомнили, что изначально Ашхабад подвергал блокировке сайты с негативной информацией о туркменском режиме. Однако со временем ей стали подвергаться и другие порталы. В частности, в Туркменистане перестали работать все популярные мессенджеры. При этом до осени 2021 года жителям страны удавалось обходить блокировку с помощью VPN, но затем в Ашхабаде взялись за данные сервисы. Причем при обнаружении одного VPN спецслужбы закрывают сразу всю сеть, в которой он находится. В связи с этим на сегодняшний день в Туркменистане эти сервисы также фактически перестали работать.