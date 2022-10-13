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1 час назад

Как раз и навсегда выключить уведомления на Windows 10 и 11

Мария Иванова

Регулярные уведомления Windows полезны, когда они вовремя напоминают пользователю о важных вещах, но чаще всего они скорее раздражают. Если вы хотите более детально настроить уведомления на вашем компьютере, то сейчас мы расскажем, как это сделать.

Как раз и навсегда выключить уведомления на Windows 10 и 11
Фото: MicrosoftMicrosoft

Как настроить уведомления на Windows 10

  • Откройте меню «Пуск».
  • Перейдите в «Параметры» — «Система».
  • Выберите пункт «Уведомления и действия».
  • На экране появится список настроек. Вы можете как отключить уведомления в принципе, так и ограничить приложения, которые могут отправлять уведомления. Просто поставьте (или уберите) галочки под соответствующими опциями.

Как настроить уведомления на Windows 11

  • Откройте меню «Пуск».
  • Перейдите в «Параметры» — Система».
  • Выберите пункт «Уведомления».
  • На экране появится почти такой же список настроек, как и на Windows 11. Вы можете отключить уведомления, баннеры и звуки приложений, а также отключить системные советы Windows.
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