Как раз и навсегда выключить уведомления на Windows 10 и 11

Регулярные уведомления Windows полезны, когда они вовремя напоминают пользователю о важных вещах, но чаще всего они скорее раздражают. Если вы хотите более детально настроить уведомления на вашем компьютере, то сейчас мы расскажем, как это сделать.
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Как настроить уведомления на Windows 10
- Откройте меню «Пуск».
- Перейдите в «Параметры» — «Система».
- Выберите пункт «Уведомления и действия».
- На экране появится список настроек. Вы можете как отключить уведомления в принципе, так и ограничить приложения, которые могут отправлять уведомления. Просто поставьте (или уберите) галочки под соответствующими опциями.
Как настроить уведомления на Windows 11
- Откройте меню «Пуск».
- Перейдите в «Параметры» — Система».
- Выберите пункт «Уведомления».
- На экране появится почти такой же список настроек, как и на Windows 11. Вы можете отключить уведомления, баннеры и звуки приложений, а также отключить системные советы Windows.