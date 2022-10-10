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17 минут назад

В Европе признали незаконной слежку за сотрудниками через веб-камеру

Ferra.ruиещё 1

Компанию из Флориды обязали выплатить около 75 000 евро в качестве компенсации за увольнение сотрудника из Нидерландов, который отказался держать свою веб-камеру включенной весь день.

В Европе признали незаконной слежку за сотрудниками через веб-камеру
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Работодатель заявил, что вебка должна быть постоянно включена, а когда сотрудник отказался, объяснив, что чувствует себя некомфортно и расценивает это как вторжение в его частную жизнь, компания уволила его.

Голландский суд постановил, что эта причина недостаточна для увольнения работника. Кроме того, «указание оставить камеру включенной противоречит праву работника на уважение его частной жизни». В частности, суд ссылается на статью 8 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

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