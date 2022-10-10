В Европе признали незаконной слежку за сотрудниками через веб-камеру

Компанию из Флориды обязали выплатить около 75 000 евро в качестве компенсации за увольнение сотрудника из Нидерландов, который отказался держать свою веб-камеру включенной весь день.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Работодатель заявил, что вебка должна быть постоянно включена, а когда сотрудник отказался, объяснив, что чувствует себя некомфортно и расценивает это как вторжение в его частную жизнь, компания уволила его.