В Европе признали незаконной слежку за сотрудниками через веб-камеру

Компанию из Флориды обязали выплатить около 75 000 евро в качестве компенсации за увольнение сотрудника из Нидерландов, который отказался держать свою веб-камеру включенной весь день.
Работодатель заявил, что вебка должна быть постоянно включена, а когда сотрудник отказался, объяснив, что чувствует себя некомфортно и расценивает это как вторжение в его частную жизнь, компания уволила его.
Голландский суд постановил, что эта причина недостаточна для увольнения работника. Кроме того, «указание оставить камеру включенной противоречит праву работника на уважение его частной жизни». В частности, суд ссылается на статью 8 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).