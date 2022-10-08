Посадочный модуль InSight Mars пережидает пыльную бурю

Миссия NASA InSight столкнулась с падением мощности, вырабатываемой солнечными батареями, из-за пыльной бури размером с континент, которая пронеслась над южным полушарием Марса. Впервые наблюдаемый 21 сентября 2022 года аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) шторм находится примерно в 3500 километрах от InSight.
Ученые тщательно следят за уровнем мощности аппарата, который неуклонно снижается по мере накопления пыли на его солнечных батареях. К понедельнику, 3 октября, шторм стал достаточно сильным и поднял столько пыли, что толщина пылевого тумана в атмосфере вокруг InSight увеличилась почти на 40%. Поскольку на панели аппарата попадало меньше солнечного света, его энергия упала с 425 ватт-часов за сол до 275 ватт-часов за сол.
Сейсмометр InSight работает на Марсе около 24 часов каждый второй день, но из-за шторма нет возможности полностью заряжать батареи каждый сол. Для экономии энергии миссия отключит сейсмометры InSight на следующие две недели.
Команда подсчитала, что миссия InSight завершится где-то между концом октября этого года и январем 2023 года, основываясь на прогнозах того, насколько сильно пыль на солнечных панелях снизит выработку электроэнергии. Космический аппарат уже давно выполнил свою основную миссию и сейчас проводит дополнительные научные исследования, изучая марсотрясения.
Есть признаки того, что этот крупный региональный шторм достиг своего пика и вступил в фазу затухания: прибор MRO Mars Climate Sounder показывает, что рост шторма замедляется. И поднимающие пыль облака, наблюдаемые на снимках с камеры Mars Color Imager orbiter, создающей ежедневные глобальные карты Красной планеты, расширяются не так быстро, как раньше.
Этот региональный шторм не является неожиданностью: это уже третий шторм такого рода, наблюдавшийся в этом году. На самом деле, марсианские пыльные бури происходят в любое время года, хотя больше всего их приходится на северную осень и зиму.
Марсианские пыльные бури не так драматичны, как их изображает Голливуд. Хотя ветры могут дуть со скоростью до 97 км/ч, марсианский воздух достаточно разрежен, чтобы иметь лишь часть силы земного шторма.
В редких случаях ученые наблюдали, как пыльные бури перерастают в пылевые явления, окружающие планету. Одна из таких бурь в 2018 году привела к остановке марсохода Opportunity, работающего на солнечных батареях.
Поскольку марсоходы NASA Curiosity и Perseverance работают на ядерной энергии, им не о чем беспокоиться. Но вертолет Ingenuity, работающий на солнечных батареях, заметил общее увеличение фонового тумана.
Помимо мониторинга штормов для обеспечения безопасности миссий на поверхности Марса, MRO потратило 17 лет на сбор данных о том, как и почему образуются эти штормы. «Мы пытаемся уловить характер этих штормов, чтобы лучше предсказать, когда они вот-вот произойдут», - говорят ученые. - «С каждым наблюдением мы узнаем больше об атмосфере Марса».