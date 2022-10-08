Посадочный модуль InSight Mars пережидает пыльную бурю

Миссия NASA InSight столкнулась с падением мощности, вырабатываемой солнечными батареями, из-за пыльной бури размером с континент, которая пронеслась над южным полушарием Марса. Впервые наблюдаемый 21 сентября 2022 года аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) шторм находится примерно в 3500 километрах от InSight.

Фото: AstroNews AstroNews

Ученые тщательно следят за уровнем мощности аппарата, который неуклонно снижается по мере накопления пыли на его солнечных батареях. К понедельнику, 3 октября, шторм стал достаточно сильным и поднял столько пыли, что толщина пылевого тумана в атмосфере вокруг InSight увеличилась почти на 40%. Поскольку на панели аппарата попадало меньше солнечного света, его энергия упала с 425 ватт-часов за сол до 275 ватт-часов за сол.

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Сейсмометр InSight работает на Марсе около 24 часов каждый второй день, но из-за шторма нет возможности полностью заряжать батареи каждый сол. Для экономии энергии миссия отключит сейсмометры InSight на следующие две недели.

Команда подсчитала, что миссия InSight завершится где-то между концом октября этого года и январем 2023 года, основываясь на прогнозах того, насколько сильно пыль на солнечных панелях снизит выработку электроэнергии. Космический аппарат уже давно выполнил свою основную миссию и сейчас проводит дополнительные научные исследования, изучая марсотрясения.

Есть признаки того, что этот крупный региональный шторм достиг своего пика и вступил в фазу затухания: прибор MRO Mars Climate Sounder показывает, что рост шторма замедляется. И поднимающие пыль облака, наблюдаемые на снимках с камеры Mars Color Imager orbiter, создающей ежедневные глобальные карты Красной планеты, расширяются не так быстро, как раньше.

Этот региональный шторм не является неожиданностью: это уже третий шторм такого рода, наблюдавшийся в этом году. На самом деле, марсианские пыльные бури происходят в любое время года, хотя больше всего их приходится на северную осень и зиму.

Марсианские пыльные бури не так драматичны, как их изображает Голливуд. Хотя ветры могут дуть со скоростью до 97 км/ч, марсианский воздух достаточно разрежен, чтобы иметь лишь часть силы земного шторма.

В редких случаях ученые наблюдали, как пыльные бури перерастают в пылевые явления, окружающие планету. Одна из таких бурь в 2018 году привела к остановке марсохода Opportunity, работающего на солнечных батареях.

Поскольку марсоходы NASA Curiosity и Perseverance работают на ядерной энергии, им не о чем беспокоиться. Но вертолет Ingenuity, работающий на солнечных батареях, заметил общее увеличение фонового тумана.