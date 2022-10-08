Раскрыты причины быстрого расхода трафика в смартфоне

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский заявил, что основной причиной быстрого расхода интернет-трафика на смартфонах являются устаревшие привычки пользователей гаджетов.

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«Сейчас многие провайдеры стремятся отказаться от безлимитных тарифов, а у пользователей не выработана привычка следить за тем, как расходуется трафик», – сказал Раевский.

Активные пользователи Сети часто сталкиваются с тем, что оплаченный мобильный трафик заканчивается гораздо раньше, чем они ожидали. Все дело в привычках россиян, уверены эксперты. До недавнего времени российские компании предлагали клиентам безлимитный трафик. Сейчас компании начали массово отказываться от такой практики, а пользователи не привыкли контролировать, сколько трафика расходуют. Практически все смотрят видео и фильмы с помощью мобильного интернета, пересылают файлы большого объема. Все это, а также соцсети «съедают» большое количество трафика.

Помимо неэкономного использования трафика, к его быстрому исчезновению приводит установка различных приложений, особенно тех, которыми владелец гаджета не пользуется. Такие программы играют роль своеобразных вирусов, поглощающих ресурсы устройства. Эксперт посоветовал россиянам проверить в настройках гаджета, какие приложения «съедают» наибольшее количество трафика, и подумать, нужны ли они на смартфоне. А вот настоящие вирусы на смартфонах бывают довольно редко. По словам эксперта, «это пока экзотика». Но если вредоносная программа попала на гаджет, удалить ее будет непросто. Придется сбросить все настройки до заводских и установить антивирус, сообщает радио «Sputnik».