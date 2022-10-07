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10 минут назад

Маск объяснил любовь к «дурачеству» в Twitter

Lenta.ru

Предприниматель, основатель Space X и Tesla Илон Маск объяснил, почему он любит высказывать свое мнение по разным общественным и политическим вопросам в соцсети Twitter. Бизнесмен в интервью Financial Times рассказал, что такой способ общения оказывает на него «целительный» эффект.

Маск объяснил любовь к «дурачеству» в Twitter
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Маск назвал свои публикации в соцсети «дурачеством» и указал, что зачастую они приносят ему разного рода проблемы.

«Не знаю, самовыражение в Twitter кажется мне в каком-то роде целительным. Это способ донести идеи до публики», — также заявил он.

3 октября Маск предложил в Twitter свой способ мирного урегулирования конфликта на Украине. В частности, он счел необходимым провести новые референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно вошедших в состав России, а также признать Крым российской территорией. Помимо того, предприниматель усомнился в победе Украины и призвал стороны к миру.

Заявления бизнесмена вызвали широкий резонанс. Так, идеи Маска раскритиковал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в свою очередь обозвал Маска за его план «аборигеном». Помимо того, экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно выругался в адрес предпринимателя.

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