Маск объяснил любовь к «дурачеству» в Twitter

Предприниматель, основатель Space X и Tesla Илон Маск объяснил, почему он любит высказывать свое мнение по разным общественным и политическим вопросам в соцсети Twitter. Бизнесмен в интервью Financial Times рассказал, что такой способ общения оказывает на него «целительный» эффект.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Маск назвал свои публикации в соцсети «дурачеством» и указал, что зачастую они приносят ему разного рода проблемы.

«Не знаю, самовыражение в Twitter кажется мне в каком-то роде целительным. Это способ донести идеи до публики», — также заявил он.

3 октября Маск предложил в Twitter свой способ мирного урегулирования конфликта на Украине. В частности, он счел необходимым провести новые референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно вошедших в состав России, а также признать Крым российской территорией. Помимо того, предприниматель усомнился в победе Украины и призвал стороны к миру.