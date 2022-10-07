Google представила новый флагманский смартфон

Компания Google выпустила флагманские смартфоны серии Pixel 7, а также представила свои первые умные часы Pixel Watch. Об этом сообщается на сайте компании.

Фото: Google Google

В представленную линейку аппаратов вошли смартфоны Pixel 7 и 7 Pro. Базовое устройство Pixel 7 получило 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей с поддержкой частоты 90 герц, новый фирменный процессор Google Tensor G2, 8 гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 50 и 12 мегапикселей. Телефон имеет аккумулятор емкостью 4355 миллиампер-часов, порт USB-C, NFC.

Старшая модель вышла с 6,7-дюймовый дисплеем LTPO AMOLED с поддержкой частоты 120 герц. Pixle 7 Pro оснащен тем же процессором Tensor G2, имеет 12 гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели гаджета находится тройная камера с объективами разрешением 50, 48 и 12 мегапикселей. Смартфон получил аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов.

Смарт-часы Pixel Watch имеют 1,2-дюймовый OLED-дисплей, пульсометр и датчик для замера ЭКГ, операционную систему Wear OS 3.5, рассчитанный на 24 часа работы аккумулятор.

Стоимость Google Pixel 7 составила 600 долларов, Pixel 7 Pro можно приобрести за 900 долларов. Умные часы Pixel Watch оценили в 350 долларов.