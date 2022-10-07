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1 час назад

Энтузиасты создали попавший в Книгу рекордов Гиннесса пятиметровый "Тетрис"

Газета.Ru

Испанская компания MadLab представила почти пятиметровый игровой аппарат, на котором можно играть в «Тетрис». Автомат попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой аркадный аппарат в мире, сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

Энтузиасты создали попавший в Книгу рекордов Гиннесса "Тетрис"
Фото: Пресс-служба Книги рекордов ГиннессаПресс-служба Книги рекордов Гиннесса

В то время как классические игровые автоматы имеют высоту 1,7 метра, высота автомата MadLab составляет целых 4,9 метра, а его ширина — 1,11 метра. Отмечается, что огромный игровой автомат с «Тетрисом» больше африканского слона и даже выше жирафа.

Кроме того, для акрады MadLab была разработана специальная версия программного обеспечения, чтобы игра работала на большом экране устройства. Размеры дисплея при этом не уточняются. Собирали устройство на месте, так как из-за габаритов его невозможно было перемещать.

Чтобы сыграть в аркаду, игроку понадобится высокая лестница. Стоимость одного сеанса составляет €5 (около 300 руб.).

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что энтузиаст создал 100-килограмовую Xbox и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Наука и техника,Mail.ru Group,
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