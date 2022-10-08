В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

Назван способ ускорить Windows 11

Lenta.ruиещё 1

Microsoft назвала способ ускорить работу Windows 11. Об этом сообщается на сайте компании.

Назван способ ускорить Windows 11
Фото: MicrosoftMicrosoft

В заявлении корпорации говорится, что Microsoft продолжает изучать отзывы пользователей и реагировать на них. Потребителям, которые жалуются на низкую скорость работы ОС, инженеры рекомендовали отключить некоторые защитные функции операционной системы. К ним относятся функция проверки целостности памяти и платформа VMP.

Специалисты отметили, что для отключения систем защиты нужно найти пункт «Изоляция ядра» через поиск и деактивировать данную настройку. Чтобы выключить VMP, необходимо найти через меню «Пуск» раздел «Включение или отключение возможностей Windows», затем в окне «Возможности Windows» найти пункт «Платформа виртуальной машины» и отключить настройку.

«Геймеры, которым важна производительность, могут отключить эти функции во время игры и снова включить их по окончании игры», — отметили авторы.

При этом после отключения ПК может быть уязвим для угроз.

В конце сентября пользователи Windows 11 и компьютеров с видеокартами Nvidia пожаловались на снижение производительности в играх после выхода обновления 22H2. Специалисты рекомендовали пострадавшим геймерам удалить апдейт.

Наука и техника,Microsoft,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители