Стало известно о возможной утечке данных пользователей Facebook

Персональные данные не менее чем одного миллиона пользователей соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) могли попасть в руки мошенников. О возможной утечке стало известно изданию Axios.

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Команда безопасности Meta представила доклад о более 400 вредоносных мобильных приложениях, которые выдавали себя за безобидные сервисы и выманивали личные данные пользователей Facebook. Сообщается, что от действий злоумышленников пострадал как минимум один миллион человек.

Как рассказали в компании, мошенники создают вредоносные приложения, маскируя их, например, под обычные игры и фоторедакторы, а затем размещают их в официальных магазинах приложений. После того, как пользователь устанавливает такую программу, ему предлагают зарегистрироваться или войти с помощью своей учетной записи в Facebook. Если юзер выбирает второе, то его просят ввести логин и пароль от своего аккаунта в соцсети. В результате эти данные попадают в руки создателей приложения, и они могут получить доступ к аккаунту жертвы.

Директор Meta по борьбе с киберугрозами Дэвид Агранович сообщил, что пока команде безопасности не удалось определить точное количество пользователей Facebook, чьи данные оказались у мошенников.