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31 минуту назад

В Британии недосчитались одного вида насекомых

Lenta.ru

Благотворительная организация Butterfly Conservation недосчиталась бабочек в Великобритании — показатель опустился до минимального значения за 13 лет. Об этом сообщает The Guardian.

В Британии недосчитались одного вида насекомых
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперты фиксируют самую низкую среднюю численность одного из видов насекомых на протяжении трех лет. Численность Капустницы за год снизилась на 9,4 процента, Репницы — на 25,8 процента. Количество бабочек Воловий глаз сократилось на 17,5 процента, Адмирал — на 20 процента. Что касается бабочек Павлиний глаз, то их численность снизилась на 5,5 процента.

Эксперты организации объяснили, что на исчезновение бабочек повлияло несколько факторов. В последнее время в местах их обитания вместо палисадников стали оборудовать парковки и строить здания. Из-за движения автомобилей в атмосфере повысился уровень нитратов, которые влияют на растения, служащие кормом для бабочек.

«Это действительно очень тревожно, особенно потому, что летом на большей части территории страны была такая хорошая погода с температурой выше среднего и количеством осадков ниже среднего, особенно в июле. Нам нужно делать гораздо больше для защиты и восстановления мест обитания этих широко распространенных видов», — заявила старший инспектор по охране бабочек Зои Рэндл.

Общественность в Великобритании обеспокоилась снижением количества бабочек в июле 2021 года. Тогда в Butterfly Conservation пришли к выводу, что в сравнении со средними показателями за 10 лет снизилось количество таких видов, как крапивница, капустница и адмирал.

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