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55 минут назад

Самолет МС-21 с российскими двигателями совершил первый полет после ремоторизации

Никита Бородкин

Самолет МС-21 с российскими двигателями совершил первый полет после ремоторизации. Как сообщает пресс-служба «Ростеха», сегодня он поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода (филиал корпорации «Иркут», входит в «ОАК» госкорпорации «Ростех»).

Самолет МС-21 с российскими двигателями совершил первый полет после ремоторизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что самолет стал вторым МС-21, который переоборудовали на российские двигателя. Кроме установки ПД-14 на машине проведена доработка систем по результатам прошедших летных испытаний. Также для интеграции отечественной силовой установки пришлось заменить ряд импортных компонентов оборудования авиалайнера на российские аналоги.

Как отметил гендиректор «Иркута», заместитель главы «ОАК» по гражданской авиации Андрей Богинский, завершить сертификацию самолета планируют до конца 2022 года.

«Подключение второго самолета к испытаниям позволит нам нарастить плотность полетов и продолжить вместе с коллегами из ОДК работу по настройке двигателя и бортовых систем для наиболее эффективной работы в составе МС-21», — отметил он.

После выполнения трех полетов опытный образец МС-21 совершит перелет в Жуковский для продолжения сертификационных работ на базе Летно-испытательного и доводочного комплекса ОКБ имени Яковлева.

Наука и техника,Андрей Богинский,Иркутский авиазавод,Иркут,ОАК,Ростех,
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