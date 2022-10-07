Microsoft и Amazon уничтожили миллионы жестких дисков

Американские компании Amazon и Microsoft, а также банки и правительственные учреждения ежегодно уничтожают миллионы жестких дисков с важными данными. Как пишет газета Financial Times, фирмы и ведомства уверены, что только так можно избежать утечки конфиденциальной информации.

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Один из сотрудников Amazon Web Services на условиях анонимности сообщил, что компания уничтожает все накопители после трех-пяти лет использования.

Источник из Microsoft рассказал, что компания периодически уничтожает абсолютно все свои накопители в центрах обработки данных Azure. Всего насчитывается более 200 зданий с жесткими дисками по всему миру.

Главный операционный директор компании Techbuyer по утилизации техники Мик Пейн объяснил изданию, что в индустрии принято физически уничтожать любые носители. Специальные машины раздалбливают жесткие диски на мелкие фрагменты, чтобы их было невозможно восстановить.