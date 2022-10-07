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31 минуту назад

Специалист оценил качество новых моделей смартфонов Pixel

Нижегородская правда

Владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин оценил качество новых моделей смартфонов Pixel 7 и 7 Pro. Об этом сообщает телеканал «360».

Специалист оценил качество новых моделей смартфонов Pixel
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Новые смартфоны недавно презентовала компания Google, но спрос на них небольшой. В Америке их покупают около 2% потребителей, а в других странах еще меньше. В Россию телефоны Pixel официально не поставляются.

«Есть серый рынок, есть крайне небольшое число людей, которые ими пользуются», — сказал Эльдар Муртазин.

Новые модели бренда почти ничем не отличаются от старых. Незначительно обновились только камера, экран и функции Android. При этом стоимость нового смартфона составляет не менее 599 долларов.

«Линейку Pixel покупают, как правило, фанаты Google, которые хотят получить чистый Android. Но с точки зрения качества у этих аппаратов постоянно возникают те или иные проблемы, как аппаратные, так и программные, поэтому качество не выдерживает критики», — добавил эксперт.

Наука и техника,Эльдар Муртазин,Google,
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