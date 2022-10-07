Австралийские ученые планируют выращивать растения на Луне

Австралийские ученые планируют в рамках новой миссии вырастить растения на Луне. Эксперимент запланирован на 2025 год, сообщает Phys.org.

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По словам биолога Технологического университета Квинсленда Бретта Уильямса, семена доставят на спутник Земли с помощью космического корабля Beresheet 2, подготовленного в Израиле.

Вид растений пока не определен. Ученые намерены выбрать семена, которые хорошо переносят экстремальные условия и быстро растут. Одним из возможных кандидатов является австралийская «воскресающая трава», способная долгое время выживать без воды.

Растения планируют поместить в герметичную камеру и следить за темпами роста. По словам разработчиков, проект станет важным шагом на пути колонизации Луны. В будущем на Луне планируют разводить растения, необходимые для производства кислорода, продуктов питания и лекарственных средств.

Ученые также отметили, что технология выращивания растений в экстремальных условиях может пригодиться не только на Луне, но и на Земле. Климатологи предупреждают, что с дальнейшим потеплением климата многие сельскохозяйственные угодья могут стать непригодными для земледелия. Возможно, новые технологии позволят решить эту проблему.