В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
22 минуты назад

Обнаружена планета класса «теплый юпитер»

Lenta.ruиещё 1

Международная группа астрономов обнаружила экзопланету, похожую на Юпитер и получившую обозначение TOI-5542 b. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.org.

Обнаружена планета класса «теплый юпитер»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наблюдения были проведены с помощью космического телескопа TESS, предназначенного для поиска экзопланет методом транзита, когда выявляются падения уровня блеска звезд из-за прохождения на их фоне небесного тела. Ученые обнаружили падение кривой блеска карликовой звезды спектрального класса G с низким содержанием металлов, известной как TOI-5542 (TYC 9086-01210-1)

Новая экзопланета на 30 процентов массивнее Юпитера и имеет радиус примерно 1,01 радиуса Юпитера. Она совершает оборот вокруг своей родительской звезды за 75,12 дня на расстоянии 0,33 астрономических единиц от нее. Равновесная температура планеты оценивалась в 441 кельвинов, поэтому астрономы классифицировали ее как «теплый юпитер».

Так как возраст звезды TOI-5542 составляет почти 11 миллиардов лет, экзопланета является одним из старейших известных долгопериодических теплых юпитеров.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители