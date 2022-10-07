Обнаружена планета класса «теплый юпитер»

Международная группа астрономов обнаружила экзопланету, похожую на Юпитер и получившую обозначение TOI-5542 b. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.org.

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Наблюдения были проведены с помощью космического телескопа TESS, предназначенного для поиска экзопланет методом транзита, когда выявляются падения уровня блеска звезд из-за прохождения на их фоне небесного тела. Ученые обнаружили падение кривой блеска карликовой звезды спектрального класса G с низким содержанием металлов, известной как TOI-5542 (TYC 9086-01210-1)

Новая экзопланета на 30 процентов массивнее Юпитера и имеет радиус примерно 1,01 радиуса Юпитера. Она совершает оборот вокруг своей родительской звезды за 75,12 дня на расстоянии 0,33 астрономических единиц от нее. Равновесная температура планеты оценивалась в 441 кельвинов, поэтому астрономы классифицировали ее как «теплый юпитер».