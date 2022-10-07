Названа сумма ущерба взлома Binance

Investing.com — Генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил сегодня в Twitter о хакерском взломе биржи. Хакерам удалось атаковать мост между блокчейнами и похитить около $100 млн в валюте Binance Coin, но теперь ситуация улажена, пишет Business Insider.
Чжао поспешил успокоить клиентов биржи, написав, что «В настоящее время проблема решена. Ваши средства в безопасности. Мы приносим извинения за неудобства и будем предоставлять соответствующие дальнейшие обновления».
Чжао указал на то, что ущерб оценивается примерно в $100 млн или четверть последнего сожженного BNB (Binance Coin).
Около $7 млн украденных средств были сразу же заморожены. При этом сеть BNB находится на техническом обслуживании, и все депозиты и снятие средств через цепочку BNB временно приостановлены.