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32 минуты назад

Хакеры взломали Binance и украли криптовалюту на $100 млн

Investing.com Россия

Investing.com — Генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил сегодня в Twitter о хакерском взломе биржи. Хакерам удалось атаковать мост между блокчейнами и похитить около $100 млн в валюте Binance Coin, но теперь ситуация улажена, пишет Business Insider.

Названа сумма ущерба взлома Binance
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чжао поспешил успокоить клиентов биржи, написав, что «В настоящее время проблема решена. Ваши средства в безопасности. Мы приносим извинения за неудобства и будем предоставлять соответствующие дальнейшие обновления».

Чжао указал на то, что ущерб оценивается примерно в $100 млн или четверть последнего сожженного BNB (Binance Coin).

Около $7 млн украденных средств были сразу же заморожены. При этом сеть BNB находится на техническом обслуживании, и все депозиты и снятие средств через цепочку BNB временно приостановлены.

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