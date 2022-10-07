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31 минуту назад

Изменение климата может привести к исчезновению белых медведей в Арктике

Газета.Ru

Арктическая популяция белых медведей может исчезнуть из-за глобального потепления. Об этом заявили представители экологической организации Polar Bears International в эфире Euronews.

Названа причина, которая может привести к исчезновению белых медведей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Белый медведь — крупнейшее наземное животное среди плотоядных. Он живет среди дрейфующих льдов, а площадь арктичиеского ледяного покрова за прошедшие несколько лет сократилась на треть.

«[Порожденное глобальным потеплением] отсутствие доступа к пище приводит к тому, что белые медведи умирают от голода, теряя по два килограмма в день». По его словам, подобная ситуация может привести к «почти полному исчезновению» этого вида животных», — сказал Джефф Йорк.

Таяние льдов уничтожает естественную среду обитания белых медведей. Из-за этого им приходится мигрировать на материк, но там им крайне трудно охотиться на основную добычу — тюленей. Нехватка же пищи не дает им размножаться на требуемом уровне, чтобы поддерживать численность популяции.

В связи с этим экологи призывают обратить внимание на проблему белых медведей и разработать стратегии по их сохранению в дикой природе.

Наука и техника,Джефф Йорк,
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