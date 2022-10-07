Астрономы: крупнейший метеорит был в два раза больше убийцы динозавров

Ученые из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе выяснили, что крупнейший астероид, столкнувшийся с Землей, был в два раза больше, чем убивший динозавров астероид Чиксулуб. Исследование опубликовано в JGR: Planets.

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Кратер Вредефорт диаметром 159 км, находящийся на территории ЮАР, был образован 2 миллиарда лет назад при столкновении Земли с крупнейшим астероидом. Оставленный им кратер меньше, чем кратер Чиксулуб диаметром 180 км, образованный убийцей динозавров.

Но ударные кратеры со временем медленно разрушаются из-за эрозии, поэтому ученые предполагают, что кратер Вредефорт первоначально имел диаметр от 250 до 280 км. Ранее считалось, что его первоначальная ширина была около 172 км. Учитывая новые оценки, диаметр самого астероида составлял около 20-25 км — больше, чем диаметр Чиксулуба (12 км)