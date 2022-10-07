Российские ученые исследовали структуру петель, образующихся на ДНК во время считывания генов. Оказалось, что именно эти петли помогают клетке найти и обезвредить разрывы в нуклеотидных цепях. Работа позволит понять механизмы, которые защищают клетки от повреждения наследственного материала. Это может помочь в разработке новых лекарств от тяжелых болезней, например рака. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Cells.

Фото: InScience InScience

В каждой молекуле ДНК есть две цепи, которые могут разрываться из-за внешнего воздействия например, ультрафиолета. Однако такое может случаться и во время деления клетки. У каждого человека ежедневно рвутся от 10 до 100 тысяч петель. Обычно специальные белки исправляют ситуацию — «система репарации» позволяет не только залатать брешь в структуре ДНК, но и делает этот процесс безопасным для человека. Это очень важно, потому что если вовремя не устранить «поломку», то вторая петля тоже может порваться. Из-за этого из ДНК могут выпадать целые сегменты, которые очень опасны, так как приводят к мутациям в клетках. Они погибают и могут переродиться в злокачественной форме. Это приводит к серьезным нарушениям в работе организма, например онкологии.

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Когда рвется одна петля, это не проблема: клетка быстро «узнает» об этом с помощью ферментов, которые двигаются по нити ДНК. Например, когда генетический материал считывается, фермент РНК-полимераза «ползет» вдоль одной из цепей ДНК и вырабатывает РНК — молекулу, на которой потом рибосомы собирают белок. Если одна цепочка рвется, то фермент останавливается и служит «точкой на карте» ДНК, показывая, где произошла поломка.

Однако есть небольшое «но»: РНК-полимераза всегда двигается только по одной нити ДНК — смысловой. Она кодирует ген, а другая (антисмысловая) нужна только для того, чтобы копировать молекулу ДНК во время деления клетки. Ранее ученые не понимали, как же система репарации узнает о том, что разрыв нити ДНК случился на второй, антисмысловой, нити, где нет фермента, который укажет на нарушение целостности.

Ученые из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (Москва) и Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН (Москва) совместно с коллегами из Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне (Китай), Медицинской школы Рутгерса Роберта Вуда Джонсона (США) и центра исследования рака Фокс Чейз (США) нашли ответ на этот вопрос. Авторы с помощью электронной микроскопии, биохимических методов и молекулярного моделирования узнали, как укладывается нуклеиновая кислота там, где происходит считывание генетической информации. В этом месте синтезируются петли, длина которых составляет 55 пар нуклеотидов, то есть элементарных звеньев нуклеиновой цепочки. Эти петли располагаются между нуклеосомой (белком, на который «намотана» ДНК) и РНК-полимеразой. Оказалось, что если в антисмысловой цепи есть разрыв, то структура и геометрия этих петель существенно меняется.

Ученые сформировали модель, которая показывает, что когда фермент передвигается по ДНК, впереди и сзади него появляются петли. Если с цепочкой ДНК все в порядке, то они будут открываться, чтобы дать РНК-полимеразе двигаться дальше, а если есть разрыв в антисмысловой цепи, то фермент останавливается. Эти петли позволяют определить место разрыва в ДНК.

«Мы открыли новый механизм, с помощью которого клетка может находить разрывы в ДНК. Понимание этого механизма имеет большое значение для фундаментальной науки: повреждение ДНК ведет к накоплению мутаций, и, как следствие, смерти или нарушению работы клетки. Это способствует развитию различных заболеваний, в том числе онкологических и нейродегенеративных», — рассказала Ольга Соколова, профессор биологического факультета МГУ, профессор РАН.