В Дагестане нашли памятники XIV-XIX веков

Археологи исследовали двухкамерный мавзолей в селении Хури Лакского района Дагестана и обнаружили там памятники шамхальского типа XIV-XIX веков, сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста-эксперта Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан Ильяса Каяева.

Фото: InScience InScience

«Был исследован двухкамерный мавзолей (зиярат), известный у местных жителей под названием "Мусал кьатта" ("Дом Мусы"). В первой камере находится могила шейха Мусы из селения Гапшима. Он завещал похоронить себя рядом с могилами газиев, павших при исламизации Кабарды и Черкессии. А во второй камере мавзолея находится могила представителя шамхальского дома, надмогильный камень которого сильно поврежден», — рассказал Каяев.

Видео дня

Исследователи скопировали надписи с зиярата и планируют их перевести. Вокруг мавзолея они обнаружили еще восемь могил с шамхальской эмблемой (то есть с символом правителей территории Дагестана и Северо-Восточного Кавказа. Надмогильные камни появились в самые разные периоды. Самый ранний из них датирован 1378 годом.

Кроме того, на западной территории хуринского кладбища археологи нашли еще два надмогильных памятника XVIII века, а также надмогильный камень жителя селения Хури, павшего при обороне селения Салта в 1847 году.

Эпиграфические памятники играют особенно важную роль среди источников для средневековой истории и культуры Дагестана. Несмотря на то, что уже очень многое сделано для исследования такого обширного наследия, до сих пор огромное количество эпиграфики не проанализировано специалистами.

С начала 2022 года археологические экспедиции проходили не только в Хури, но и в урочище Паннаялу и селения Вихли, Багикла. «Обнаруженные там эпиграфические памятники содержат многие, зачастую очень важные сведения об экономической, политической, культурной и бытовой истории на протяжении более тысячи лет», — добавил Каяев. Например, в Вихли специалисты нашли 70 шамхальских могил, а в Паннаялу — целое старинное мусульманское кладбище, надмогильные камни на котором относятся к XIV-XVII векам.