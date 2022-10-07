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34 минуты назад

Россиянам посоветовали выключать функцию Wi-Fi в торговых центрах

Lenta.ru

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко посоветовал россиянам выключать функцию Wi-Fi на телефонах в торговых центрах. О том, почему этой технологией не стоит пользоваться во время шопинга, он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Россиянам посоветовали выключать Wi-Fi в торговых центрах
Фото: UnsplashUnsplash

Аналитик предупредил посетителей торговых центров о риске слежки через Wi-Fi. По словам Самойленко, с помощью этой технологии владельцы ТЦ могут получать информацию о покупателях.

Отмечается, что для слежки за посетителями используются специальные программы, которые помогают анализировать потоки людей, точки привлечения внимания, отслеживать потоки покупателей в часы пик. Wi-Fi помогает наиболее точно определить местонахождение каждого из посетителей, уточнил Самойленко.

Специалист добавил, что полученные данные торговые центры используют, чтобы выстраивать технологии привлечения внимания покупателей к определенным точкам — местам максимальных продаж и максимальной концентрации внимания посетителей.

Ранее аналитик по информационной безопасности «Лиги Цифровой Экономики» Артур Янбулатов заявил об опасности подключения к Wi-Fi в кафе и ресторанах. Как объяснил эксперт, с помощью открытых точек доступа злоумышленники могут украсть личные данные пользователей.

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