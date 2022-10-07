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32 минуты назад

Создан детский смартфон со шнурком для вызова экстренных служб

Газета.Ru

Японская компания Kyocera представила детский смартфон Kids Mobile KY-41C, главной целью которого является обеспечение безопасности маленького владельца как в реальной жизни, так и в виртуальной. Об этом сообщает Gadget Tendency.

Создан детский смартфон со шнурком для вызова экстренных служб
Фото: KyoceraKyocera

В смартфоне нет браузера, игр или магазина приложений. Его отличительной особенностью является мгновенная отправка всех сделанных ребенком фото и видео на смартфон родителя. Кроме того, старший родственник может выставить время, когда ребенок должен вернуться домой, и за час до этого времени к нему на смартфон поступит геолокация несовершеннолетнего, обновляемая каждые 15 минут.

Также родитель может удаленно отключить у ребенка беззвучный режим, чтобы всегда иметь возможность до него дозвониться.

Kids Mobile KY-41C оснащен специальным шнурком, дернув за который ребенок вызовет к себе экстренные службы, а смартфон при этом будет воспроизводить громкие звуки до 100 дБ.

Смартфон поддерживает технологию eSIM, оснащен защитой от воды и пыли. Он получил камеру на 5 Мп и IPS-экран 3,4 дюйма. Смартфон доступен в трех цветах: желтом, розовом и голубом. Он поступит в продажу в феврале 2023 года.

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