Создан детский смартфон со шнурком для вызова экстренных служб

Японская компания Kyocera представила детский смартфон Kids Mobile KY-41C, главной целью которого является обеспечение безопасности маленького владельца как в реальной жизни, так и в виртуальной. Об этом сообщает Gadget Tendency.

Фото: Kyocera Kyocera

В смартфоне нет браузера, игр или магазина приложений. Его отличительной особенностью является мгновенная отправка всех сделанных ребенком фото и видео на смартфон родителя. Кроме того, старший родственник может выставить время, когда ребенок должен вернуться домой, и за час до этого времени к нему на смартфон поступит геолокация несовершеннолетнего, обновляемая каждые 15 минут.

Также родитель может удаленно отключить у ребенка беззвучный режим, чтобы всегда иметь возможность до него дозвониться.

Kids Mobile KY-41C оснащен специальным шнурком, дернув за который ребенок вызовет к себе экстренные службы, а смартфон при этом будет воспроизводить громкие звуки до 100 дБ.