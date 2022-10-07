Google уволила сотрудников в отместку за профсоюзную деятельность

Контрактные работники нескольких центрах обработки данных Google подали жалобы на недобросовестную трудовую практику против Alphabet в связи с “увольнениями в отместку за профсоюзную деятельность”.

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Трудовые жалобы, с которыми ознакомился Gizmodo, обвиняют Google в увольнении двух работников центра обработки данных Google после того, как они попытались обсудить вопросы оплаты и условий труда. В жалобах, поданных профсоюзом работников Alphabet, утверждается, что увольнения были частично мотивированы принадлежностью работников к профсоюзу и что увольнение могло послужить запугиванием, чтобы предотвратить вступление других работников в профсоюз. По данным Gizmodo, это первый случай, когда Google увольняет работников за их участие в профсоюзе.

Другой случай произошел с подрядчиком центра обработки данных в штате Айова, он подвергся запугиванию после того, как предложил провести демонстрацию в частном чате работников. Демонстрация должна была выразить протест против внедрения недавно предложенной политики учета рабочего времени. Руководство якобы узнало о сообщении, отозвало технического специалиста в сторону и сказало, что они недовольны. По его мнению это равносильно акту запугивания за предложение коллективных действий.