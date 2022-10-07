В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
20 минут назад

Представлены совместные изображения телескопа Джеймса Уэбба и «Хаббла»

Lenta.ru

Сотрудники НАСА представили совместные изображения телескопа имени Джеймса Уэбба и «Хаббла». Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Представлены совместные изображения телескопа Джеймса Уэбба и «Хаббла»
Фото: NASANASA

На полученном изображении, содержащем фотографии пары галактик VV 191, наложены два кадра: в зеленом, желтом и красном спектре — с телескопа «Уэбба», а также в синем и фиолетовом цвете — с «Хаббла».

«Джеймс Уэбб» запечатлел галактики в ближнем инфракрасном диапазоне, благодаря чему возможно разглядеть спиральные рукава, полные пыли. Вместе с тем у левого объекта располагается узкая красная дуга — свет далекой галактики, изображение которой искривляется из-за гравитации эллиптической галактики на первом плане, поэтому ее изображение дублируется. Этот свет настолько тусклый, что на кадрах «Хаббла» их разглядеть практически невозможно, однако легко заметить на инфракрасных фотографиях «Уэбба».

Ранее сообщалось, что снимки с космического телескопа «Джеймс Уэбб» оптимизировали, совместив с рентгеновскими изображениями обсерватории Chandra.

Наука и техника,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители