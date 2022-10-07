Представлены совместные изображения телескопа Джеймса Уэбба и «Хаббла»

Сотрудники НАСА представили совместные изображения телескопа имени Джеймса Уэбба и «Хаббла». Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Фото: NASA NASA

На полученном изображении, содержащем фотографии пары галактик VV 191, наложены два кадра: в зеленом, желтом и красном спектре — с телескопа «Уэбба», а также в синем и фиолетовом цвете — с «Хаббла».

«Джеймс Уэбб» запечатлел галактики в ближнем инфракрасном диапазоне, благодаря чему возможно разглядеть спиральные рукава, полные пыли. Вместе с тем у левого объекта располагается узкая красная дуга — свет далекой галактики, изображение которой искривляется из-за гравитации эллиптической галактики на первом плане, поэтому ее изображение дублируется. Этот свет настолько тусклый, что на кадрах «Хаббла» их разглядеть практически невозможно, однако легко заметить на инфракрасных фотографиях «Уэбба».