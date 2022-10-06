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1 час назад

Google впервые показала умные часы Pixel Watch

Газета.Ru

Американская компания Google впервые официально представила свою первую модель умных часов Pixel Watch. Об этом сообщает 9to5Google.

Google впервые показала умные часы Pixel Watch
Фото: The VergeThe Verge

Отмечается, что гаджет получил круглый форм-фактор и корпус из нержавеющей стали, как и сообщали многочисленные инсайдеры. Для управления гаджетом используется колесико и кнопка, как и у умных часов от других компаний.

Для процессора Google выбрала чип Exynos 9110 с 2 ГБ оперативной памяти. Как и у других смарт-часов, пользователям будут доступны разные настраиваемые циферблаты и приложения, в том числе от самой корпорации Google.

Pixel Watch работают под управлением Wear OS 3.5 и имеют встроенного голосового помощника. Новинка получила интеграцию с сервисами Fitbit, а также возможность отслеживать физическую активность владельца.

В Google заверили, что встроенного аккумулятора хватит на 24 часа непрерывной работы. Быстрая зарядка позволяет восстановить 50% заряда за полчаса. Pixel Watch получили поддержку eSIM с LTE.

Ранее сообщалось, что когда глава Google Сундар Пичаи давал интервью на Code Conference 2022, на его запястье заметили смарт-часы Pixel Watch до их официального анонса. Отмечается, что бизнесмен обычно не носит никаких часов на руке.

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