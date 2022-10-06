Google впервые показала умные часы Pixel Watch

Американская компания Google впервые официально представила свою первую модель умных часов Pixel Watch. Об этом сообщает 9to5Google.

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Отмечается, что гаджет получил круглый форм-фактор и корпус из нержавеющей стали, как и сообщали многочисленные инсайдеры. Для управления гаджетом используется колесико и кнопка, как и у умных часов от других компаний.

Для процессора Google выбрала чип Exynos 9110 с 2 ГБ оперативной памяти. Как и у других смарт-часов, пользователям будут доступны разные настраиваемые циферблаты и приложения, в том числе от самой корпорации Google.

Pixel Watch работают под управлением Wear OS 3.5 и имеют встроенного голосового помощника. Новинка получила интеграцию с сервисами Fitbit, а также возможность отслеживать физическую активность владельца.

В Google заверили, что встроенного аккумулятора хватит на 24 часа непрерывной работы. Быстрая зарядка позволяет восстановить 50% заряда за полчаса. Pixel Watch получили поддержку eSIM с LTE.