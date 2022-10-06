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27 минут назад

Раскрыта дата анонса новых «прозрачных» наушников от Nothing

Ferra.ru

С момента своего основания, стартап Nothing представил лишь два устройства — беспроводные наушники и фирменный смартфон. Отличительными особенностями обоих девайсов был прозрачный дизайн.

Раскрыта дата анонса новых «прозрачных» наушников от Nothing
Фото: Ferra.ruFerra.ru

И вот, наконец-то, стало известно о сроках анонса нового гаджета. Им окажется второе поколение наушников Nothing — Nothing Ear (stick).

Судя по всему, новинка получит внутриканальное строение, называемое в народе «затычками». Ранее устройство уже можно было заметить в рамках Недели моды в сентябре. Тогда же стало известно, что Nothing Ear (stick) получат цилиндрический кейс, внешне схожий с губной помадой.

Презентация наушников намечена уже на 26 октября. Мероприятие пройдёт в онлайн-режиме в 17:00 по московскому времени. К сожалению, цена и варианты расцветок устройства до сих пор остаются неизвестными.

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