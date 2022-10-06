Сервис «Яндекс.Карты» убрал границы российских регионов

Границы регионов и нескольких городов РФ перестали отображаться в сервисе «Яндекс.Карты». Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что в июне 2022 года на картах портала исчезли границы государств и остались только названия и границы регионов.

В пресс-службе «Яндекса» сообщили в ответ на вопросы журналистов, что сервис принял решение сосредоточиться на физико-географическом изображении, с акцентом на объектах природы.