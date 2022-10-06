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26 минут назад

Сервис «Яндекс.Карты» убрал границы российских регионов

Илья Родин

Границы регионов и нескольких городов РФ перестали отображаться в сервисе «Яндекс.Карты». Об этом пишет РИА «Новости».

Сервис «Яндекс.Карты» убрал границы российских регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в июне 2022 года на картах портала исчезли границы государств и остались только названия и границы регионов.

В пресс-службе «Яндекса» сообщили в ответ на вопросы журналистов, что сервис принял решение сосредоточиться на физико-географическом изображении, с акцентом на объектах природы.

По данным агентства, компания продолжила работу над изменением карт. Так, в четверг, 6 октября, из сервиса «пропали» границы столичного региона, ДНР и ЛНР. Вместе с тем, границы продолжают отображаться при просмотре Лондона, Парижа, Минска и других крупных населенных пунктов.

Наука и техника,Яндекс,
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