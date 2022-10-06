Apple хотела скрыть взрыв своих часов

Владелец Apple Watch Series 7 рассказал как его устройство перегрелось, начало дымиться и в конце концов взорвалось. Он рассказал об этом Apple: компания подтвердила, что проведет расследование случившегося, но при этом попыталась заставить пользователя хранить молчание и не рассказывать о случившемся.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В беседе с 9to5Mac пользователь Apple Watch рассказал, что заметил, что они нагреваются гораздо сильнее, чем обычно. Затем он обнаружил, что задняя крышка Apple Watch треснула, а watchOS выдает предупреждение о необходимости отключения из-за температуры.

Пользователь немедленно позвонил в службу поддержки Apple и объяснил ситуацию. Звонок в конечном итоге попал в руки менеджера, который создал дело для дальнейшего расследования. После этого звонка не было предоставлено никакого решения или совета, только инструкции не трогать часы до получения ответа от компании. На следующее утро ситуация обострилась сильнее. Проснувшись, владелец смарт-часов обнаружил, что они стали ещё горячее на ощупь, а дисплей устройства разбился.

Когда он взял их в руки, чтобы сделать фотографии для отправки в Apple, они сразу же начали издавать "потрескивающие звуки". Они "взорвались" как раз в тот момент, когда он выбрасывал их в окно. Часы оставили следы ожогов на диване пользователя. Затем он снова связался с Apple, чтобы сообщить о ситуации. Ему ответили, что дело будет "первоочередным", и он получит обновленную информацию к следующему понедельнику. Но ответ он получил в среду.