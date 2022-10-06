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1 час назад

Идею покрыть арктический морской лед стеклянными микросферами оценили ученые

Ferra.ru

Предложение покрыть арктический морской лед слоями крошечных полых стеклянных сфер толщиной с человеческий волос фактически ускорит потерю морского льда и потепление климата, а не создаст толстый лед и понизит температуру, как утверждают ученые.

Ученые оценили необычную идею о покрытии арктического морского льда
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Морской лед, отражая большую часть солнечной энергии обратно в космос, помогает регулировать температуру океана и воздуха и влияет на циркуляцию океана. Его площадь и толщина имеют решающее значение для климата Земли.

Новое исследование опровергает утверждение, содержащееся в научной статье 2018 года, что многократное нанесение полых стеклянных микросфер (HGM), на молодой арктический морской лед увеличит отражательную способность, защитит его от солнца и, следовательно, позволит ему со временем превратиться в высокоотражающий многолетний лед. Так, нанесение слоев белых полых стеклянных микросфер на арктический морской лед фактически приведет к потемнению его поверхности, ускорению потери морского льда и дальнейшему потеплению климата.

"Наши результаты показывают, что предлагаемые усилия по остановке потери арктического морского льда имеют эффект, противоположный задуманному", - сказал один из авторов новой работы. "А это пагубно для климата Земли и человеческого общества в целом".

Они пришли к выводу, рассчитав изменения солнечной энергии на восьми распространенных поверхностях арктического морского льда, каждая из которых имеет различную отражательную способность. Они также учитывали сезонный солнечный свет, интенсивность солнечного излучения на поверхности и в верхней части атмосферы, облачность и то, как микросферы реагируют на солнечный свет.

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