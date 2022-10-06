Специалист рассказал, стоит ли покупать нашумевший Nothing Phone (1)

Ведущий YouTube-канала Rozetked перечислил плюсы и минусы нового Nothing Phone (1) и выяснил, стоит ли его вообще сейчас приобретать.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Nothing Phone (1) - это одно из самых долгожданных мобильных устройств 2022 года. Создан этот смартфон был сооснователем OnePlus Карлом Пеем, YouTube-блогером Кейси Нейстатом, сооснователем Twitch Кевином Лином. сооснователем и CEO Reddit Стивом Хоффманом, основателем Nest и создателем iPod Тони Фаделлом.

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В коробке с Nothing Phone (1) идут кабель, иголка для открытия лотка с SIM-картой, инструкция. То есть наушники, блок питания и чехол придётся покупать самостоятельно.

По габаритам новинка - примерно как iPhone 13 Pro Max. Но в руке он ощущается вовсе не как iPhone. Он довольно лёгкий, и у него алюминиевые рамки, углы которых не «режут» руку.

Также у Nothing Phone (1) установлен изогнутый OLED-экран. Особое внимание привлекает дизайн заднего корпуса с подсветкой - Glyph. Например, благодаря этому вы можете следить за уровнем заряда батареи, когда ставите смартфон заряжаться, а в темноте вместо обычной подсветки включается именно Glyph, что очень удобно.

Что касается экрана, то он во всём хорош. Имеет диагональ 6,55 дюйма, OLED-матрицу, разрешение 1080x2400, частоту обновления 120 Гц, максимальную яркость в 1200 нит, поддержку 1 млрд цветов.

Процессор установлен на Nothing Phone (1) - Snapdragon 778G+. Его более подробные характеристики вы можете увидеть ниже. Игры под него при этом отлично оптимизированы и отлично идут. То же самое можно сказать о скорости выполнения повседневных задач: работает смартфон очень быстро.

В троттлинг-тесте у смартфона нет никаких просадок. В Call of Duty вы получаете на максимальных настройках графики 60 к/с. Также с максимальным пресетом идёт Genshin Impact. Diablo Immortal запускалась при этом с 30 к/с.

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Операционная система здесь - чистый Android 12. Также вы будете получать обновления минимум 3 года. Ещё установлены на Nothing Phone (1) фирменные приложения камеры и диктофона.

Автономность у этого смартфона вполне приличная. Объём аккумулятора - 4000 мА*ч, но он даёт 6 часов работы экрана.

Мощность блока питания у Nothing Phone (1) - 33 Вт. На 50 % заряжается смартфон за 30 минут, на 100 % - за час. Также есть поддержка беспроводной зарядки в 15 Вт и реверсивной в 5 Вт.

Что касается камер, то основной блок состоит из основного объектива в 50 МП и ультраширика в 50 МП, а фронтальная камера имеет 16 МП. Из минусов: в ночном режиме на основную камеру делает фото смартфон целых 5 секунд. Видео же здесь снимать можно максимум в 4К 30 к/с. Примеры фотографий - ниже.

Вывод