Ученые доказали, что общение с собаками активирует социальную часть мозга

Швейцарские ученые из Базельского университета показали, что общение с собаками активирует префронтальную кору мозга, которая регулирует социальные взаимодействия и эмоциональные реакции. Этот эффект может быть учтен при разработке подходов анималотерапии. Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE.

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Известно, что общение с животными, особенно с собаками, позволяет людям справиться со стрессом и депрессией. Для улучшения подходов анималотерапии, при которой для их лечения используются животные, ученые отслеживают, как взаимодействие с ними влияет на мозговую активность. Особенно важно обратить внимание на префронтальную кору головного мозга, так как она регулирует социальные взаимодействия и обрабатывает эмоциональные переживания.

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В исследовании швейцарских ученых участвовали 19 мужчин и женщин. С помощью технологии инфракрасной нейровизуализации ученые измеряли активность мозга добровольцев, когда те смотрели на собак, находились с ними рядом или гладили их. Все те же самые действия проводились также с плюшевым львом, внутрь которого поместили бутылку воды, чтобы вес и температура тела игрушки напоминали живую собаку. Оказалось, что мозговая активность участников исследования была гораздо выше при взаимодействии с собаками. Особенно это было заметно в моменты, когда добровольцы гладили животных. При этом мозговая активность становилась все выше после каждого взаимодействия с собаками. А контакт с плющевой игрушкой никак не влиял на мозговую активность. Вероятно, это объясняется принятым среди людей отношением к собакам или знакомством с живым существом.