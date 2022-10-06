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57 минут назад

В «Роскосмосе» назвали условие для участия Boeing в перекрёстных полётах

Говорит Москва

Для этого американская компания должна доказать безопасность этих кораблей.

В «Роскосмосе» назвали условие для участия Boeing в перекрёстных полётах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Так же, как США беспокоились о безопасности своих космонавтов для полёта на «Союзе», мы тоже беспокоимся о безопасности своих», — пояснил исполнительный директор корпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.

Он подчеркнул, что специалисты Роскосмоса и NASA на совместных комиссиях «рассматривали вопросы безопасности как «Союзов», так и кораблей компании SpaceX».

Накануне руководитель американской программы Международной космической станции Джоэл Монталбано заявил, что в NASA намерены в будущем включить в программу перекрёстных полётов компанию Boeing с её кораблём Starliner.

Наука и техника,Сергей Крикалев,Boeing,SpaceX,Роскосмос,NASA,
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