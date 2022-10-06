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38 минут назад

Google поможет продлить жизнь аккумулятора вашего смартфона

Ferra.ru

Помимо изменений в медиаплеере, обновление Android 13 QPR1 Beta 2 позволило включить функцию "Battery Health" на телефонах Pixel, благодаря которой вы сможете "просмотреть состояние батареи" и получить "советы по продлению срока службы батареи".

Google поможет продлить жизнь аккумулятора смартфона
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Максимальная емкость аккумулятора будет отображаться в процентах, как на iPhone, Watch или Mac. . Вы можете нажать на процентное соотношение, чтобы получить более подробную информацию. Google также отмечает, что процентное соотношение - это "приблизительное измерение емкости аккумулятора по сравнению с новым. Снижение емкости может привести к меньшему количеству часов работы между зарядками".

Функция также даст советы о продлении жизни батареи, как например:
  • Включите адаптивную зарядку: Адаптивная зарядка увеличивает срок службы батареи, что улучшает ее здоровье.
  • Обновите программное обеспечение до последней версии: Убедитесь, что на вашем устройстве Pixel используется последняя версия ОС Android.
  • Найдите лучшие адаптеры для зарядки: Подберите зарядное устройство, соответствующее как требуемой мощности, так и стандарту зарядки.

Battery Health для телефонов Pixel предположительно будет запущен с Android 13 QPR1, выход которого запланирован на декабрь. Пока неясно, какие именно устройства получат эту функцию, и не исключено, что она будет доступна только для новых устройств, таких как Pixel 7 и 7 Pro.

Наука и техника,Google,
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