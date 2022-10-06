На Android появился ворующий личные данные вирус

На телефонах Android нашли вредносную программу, которая прослушивает разговоры пользователя и может скачивать фото.

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По словам специалистов компании Zimperium, «подцепить» шпионскую вредоносную программу RatMilad можно при использовании фейковых генераторов виртуальных телефонных номеров. Чаще всего их используют для активации аккаунтов в соцсетях.