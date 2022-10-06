На Android появился ворующий личные данные вирус

На телефонах Android нашли вредносную программу, которая прослушивает разговоры пользователя и может скачивать фото.
По словам специалистов компании Zimperium, «подцепить» шпионскую вредоносную программу RatMilad можно при использовании фейковых генераторов виртуальных телефонных номеров. Чаще всего их используют для активации аккаунтов в соцсетях.
Основным каналом распространения NumRent назвали Telegram. В ряде случаев его могут принести с собой другие Android-вредоносы. Например, разработчики шпионской программы даже создали специальный сайт, где представлен «генератор виртуальных номеров».