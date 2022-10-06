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1 час назад

На Android появился вирус RatMilad, прослушивающий разговоры и скачивающий фото пользователей

runews24.ru

На телефонах Android нашли вредносную программу, которая прослушивает разговоры пользователя и может скачивать фото.

На Android появился ворующий личные данные вирус
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам специалистов компании Zimperium, «подцепить» шпионскую вредоносную программу RatMilad можно при использовании фейковых генераторов виртуальных телефонных номеров. Чаще всего их используют для активации аккаунтов в соцсетях.

Основным каналом распространения NumRent назвали Telegram. В ряде случаев его могут принести с собой другие Android-вредоносы. Например, разработчики шпионской программы даже создали специальный сайт, где представлен «генератор виртуальных номеров».

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