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43 минуты назад

Назван самый небезопасный браузер

Газета.Ru

Популярный браузер Google Chrome является самым уязвимым браузером 2022 года, говорится в исследовании Atlas VPN.

Назван самый небезопасный браузер
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно проведенному исследованию, за 2022 год в браузере от Google было обнаружено 303 уязвимости, в то время как за всю историю существования Chrome — 3159. В Mozilla Firefox эти цифры составили 117 и 2361 соответственно. В Microsoft Edge за текущий год выявлено 103 уязвимости, в то время как за время его существования — всего 806. Это объясняется тем, что браузер от Microsoft является самым «молодым» в исследовании — он был запущен в 2015 году.

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Четвертое место занял браузер Safari от Apple — в 2022 году в нем было обнаружено 26 уязвимостей, а за все время — 1139.

Самым безопасным браузером оказался Opera — с 1 января по 5 октября 2022 года в нем не было обнаружено ни одной уязвимости. При этом за 27 лет существования Opera выявлено лишь 344 уязвимости.

Наука и техника,Google,Microsoft,Apple,
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