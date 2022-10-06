Назван самый небезопасный браузер

Согласно проведенному исследованию, за 2022 год в браузере от Google было обнаружено 303 уязвимости, в то время как за всю историю существования Chrome — 3159. В Mozilla Firefox эти цифры составили 117 и 2361 соответственно. В Microsoft Edge за текущий год выявлено 103 уязвимости, в то время как за время его существования — всего 806. Это объясняется тем, что браузер от Microsoft является самым «молодым» в исследовании — он был запущен в 2015 году.