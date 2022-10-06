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48 минут назад

Дуров заявил о проблемах с безопасностью у WhatsApp

Никита Бородкин

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что из-за проблем с безопасностью мессенджера WhatsApp хакеры могут получить полный доступ к телефону пользователей. В своем Telegram-канале он заявил, что под угрозой находятся все данные на смартфоне.

«Хакеры могут получить полный доступ ко всему, что находится на телефонах пользователей WhatsApp. Это стало возможным благодаря проблеме безопасности, раскрытой самим WhatsApp на прошлой неделе», — заявил он.

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Дуров добавил, что для получения контроля над устройством злоумышленникам достаточно отправить пользователю зараженное вирусом видео или начать видеозвонок. Создатель Telegram подчеркнул, что WhatsApp уже не первый раз сталкивается с серьезными проблемами, что говорит о перспективах наличия и других недостатков в безопасности. По его мнению, приложение уже 13 лет является «инструментом слежки».

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