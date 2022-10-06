Xiaomi представила новые флагманские смартфоны

Xiaomi представила новую серию флагманских смартфонов 12T. Об этом сообщает издание Pocket-lint.

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В линейку вошли два аппарата. Базовое устройство Xiaomi 12T имеет 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2712х1220 пикселей и поддержкой частоты 120 герц. Устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 8100-Ultra, имеет 8 гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели гаджета находится камера с объективами на 108, 8 и 2 мегапикселей. Девайс получил аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов, смартфон работает на базе ОС Android 12 с оболочкой MIUI 13.

Топовый девайс серии — Xiaomi 12T Pro — отличается лишь наличием флагманского процессора Snapdragon 8+ Gen 1, версией с 12 гигабайтами оперативной памяти, более качественным экраном с поддержкой Dolby Vision. На задней панели анонсированного флагмана находится тройная камера с объективами разрешением 200, 8 и 2 мегапикселей.

По словам представителей компании, отличительная особенность старшего флагмана — «мегасенсор» Samsung HP1 разрешением 200 мегапикселей. Он позволяет снимать более качественные фото в условиях плохого освещения и записывать видео разрешением 8К.

Стоимость Xiaomi 12T составляет 599 евро или около 35 тысяч рублей, модель 12T Pro обойдется в 749 евро или около 44 тысяч рублей.