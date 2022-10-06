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18 минут назад

Юрист предупредил о новом способе обмана граждан через мессенджеры

Газета.Ruиещё 1

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм» заявил, что мошенники стали звонить гражданам в мессенджеры, представляться сотрудниками правоохранительных органов и выведывать личные данные.

Россиян предупредили о новом мошенничестве через мессенджеры
Фото: Газета.ruГазета.ru

Юрист рассказал, что с человеком связывается злоумышленник и сообщает о возбужденном уголовном деле по факту подделки документов. По сценарию некий однофамилец жертвы представился его родственником и через поддельную доверенность пытается снять деньги с банковского счета.

Затем псевдополицейские заявляют, что им надо сверить личные данные жертвы с теми, которые предоставил выдуманный злоумышленник. Далее ситуация, по словам Соловьева, может развиваться несколькими путями: мошенники выведывают конфиденциальные данные и используют их потом либо сразу предлагают перевести деньги на «безопасный счет».

«Необходимо помнить, что звонок по мессенджеру — однозначный признак мошенничества, а сотрудники правоохранительных органов не звонят гражданам и не предлагают сверять личные данные и участвовать в следственных действиях», — добавил юрист.

Ранее специалисты по информационной безопасности обнаружили новый вид мошенничества, нацеленный на взлом Telegram-аккаунтов россиян.

Наука и техника,Иван Соловьев,
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