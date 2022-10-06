В Ватикане турист разбил две древнеримские скульптуры

В Ватикане турист разбил на куски не менее двух древнеримских скульптур.
Как сообщает МК, американец потребовал встречи с папой. Когда ему сказали, что он не может с ним встретиться, он швырнул на пол один римский бюст. Убегая, он сбил еще один.
Два произведения искусства были доставлены в мастерскую для оценки ущерба. Хотя им около 2000 лет, они считаются второстепенными произведениями искусства, а не известными произведениями.
Что касается туриста, в заявлении представителя музеев Ватикана говорится: «Человек, сбивший статуи, был остановлен полицией Ватикана и передан итальянским властям».
Ранее "СП" писала, что социологи фонда «Общественное мнение» провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, сколько из них в течение своей жизни посещали другие страны.