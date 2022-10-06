В Ватикане турист разбил две древнеримские скульптуры

В Ватикане турист разбил на куски не менее двух древнеримских скульптур.

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Как сообщает МК, американец потребовал встречи с папой. Когда ему сказали, что он не может с ним встретиться, он швырнул на пол один римский бюст. Убегая, он сбил еще один.

Два произведения искусства были доставлены в мастерскую для оценки ущерба. Хотя им около 2000 лет, они считаются второстепенными произведениями искусства, а не известными произведениями.

Что касается туриста, в заявлении представителя музеев Ватикана говорится: «Человек, сбивший статуи, был остановлен полицией Ватикана и передан итальянским властям».