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46 минут назад

В Ватикане турист разбил две древнеримские скульптуры

Свободная пресса

В Ватикане турист разбил на куски не менее двух древнеримских скульптур.

В Ватикане турист разбил две древнеримские скульптуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает МК, американец потребовал встречи с папой. Когда ему сказали, что он не может с ним встретиться, он швырнул на пол один римский бюст. Убегая, он сбил еще один.

Два произведения искусства были доставлены в мастерскую для оценки ущерба. Хотя им около 2000 лет, они считаются второстепенными произведениями искусства, а не известными произведениями.

Что касается туриста, в заявлении представителя музеев Ватикана говорится: «Человек, сбивший статуи, был остановлен полицией Ватикана и передан итальянским властям».

Ранее "СП" писала, что социологи фонда «Общественное мнение» провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, сколько из них в течение своей жизни посещали другие страны.

Наука и техника,Фонд "Общественное мнение",
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