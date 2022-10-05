Представлен «защищенный» от сервисов Google смартфон

Словацкая компания Simple Mobile Tools представила смартфон под управлением Android, сообщает портал Liliputing. Особенностью Simple Phone, по заявлению производителя, является отсутствие каких-либо сервисов Google.

Simple Phone работает на Android 11 с предустановленной оболочкой SimpleOS, в которой отсутствуют сервисы Google, в том числе GMS и Google Play. Вместо этого используется альтернативный магазин F-Droid с открытым исходным кодом. Однако такое решение также лишает пользователей возможности установки приложения YouTube официальным способом.

За производительность в Simple Phone отвечает среднебюджетный чип MediaTek Helio P60, представленный еще в 2018 году. Смартфон также оснащен 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ памяти и аккумулятором емкостью 4500 мАч.

В «защищенном» от Google смартфоне установлен IPS-дисплей диагональю 6,53 дюйма и разрешением Full HD+. В качестве фронтальной камеры используется сенсор с разрешением 25 Мп, а основная камера представлена датчиком на 48 Мп, которые дополнены вспомогательными сенсорами с разрешением 8 Мп и 5 Мп. Предположительно, это сверхширокоугольная камера и макромодуль. При этом на фотографиях задней панели Simple Phone проиллюстрированы четыре модуля камеры, в то время как в описании заявлены три.