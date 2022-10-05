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27 минут назад

Представлен «защищенный» от сервисов Google смартфон Simple Phone

Газета.Ru

Словацкая компания Simple Mobile Tools представила смартфон под управлением Android, сообщает портал Liliputing. Особенностью Simple Phone, по заявлению производителя, является отсутствие каких-либо сервисов Google.

Представлен «защищенный» от сервисов Google смартфон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Simple Phone работает на Android 11 с предустановленной оболочкой SimpleOS, в которой отсутствуют сервисы Google, в том числе GMS и Google Play. Вместо этого используется альтернативный магазин F-Droid с открытым исходным кодом. Однако такое решение также лишает пользователей возможности установки приложения YouTube официальным способом.

За производительность в Simple Phone отвечает среднебюджетный чип MediaTek Helio P60, представленный еще в 2018 году. Смартфон также оснащен 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ памяти и аккумулятором емкостью 4500 мАч.

В «защищенном» от Google смартфоне установлен IPS-дисплей диагональю 6,53 дюйма и разрешением Full HD+. В качестве фронтальной камеры используется сенсор с разрешением 25 Мп, а основная камера представлена датчиком на 48 Мп, которые дополнены вспомогательными сенсорами с разрешением 8 Мп и 5 Мп. Предположительно, это сверхширокоугольная камера и макромодуль. При этом на фотографиях задней панели Simple Phone проиллюстрированы четыре модуля камеры, в то время как в описании заявлены три.

Simple Phone будет доступен по цене в €400 (около 23,2 тыс. руб.), а его поставки начнутся 1 ноября 2022 года.

Наука и техника,Google,
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